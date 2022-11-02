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"Зрадники": Медведєв допустив повернення смертної кари для росіян

Середа, 2 листопада 2022, 14:45
Дмитро медведев і володимир путін, фото Reuters 2007 рік

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв допустив скасування мораторію на смертну кару в Росії, зокрема для "зрадників".

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: За його словами, в Росії почали діяти "жовто-блакитні диверсанти", які не згодні з політикою РФ: "Тобто ми в себе цих виродків прийняли, дали їм можливість отримати освіту. У відповідь – теракти і диверсії".

Він стверджує, що до них можна прирівнювати і росіян, які підпалюють військкомати та руйнують інші державні об'єкти. 

Пряма мова: "Вирок таким негідникам (під час Другої світової війни - ред.) був один – розстріл без суду і слідства. Прямо на місці злочину. Тому що якщо ти зрадник, який скоїв такий злочин у воєнний час, то в тебе немає ні віку, ні національності, ні навіть права на захист свого життя.

У рамках нинішньої Конституції мораторій на смертну кару може бути подолано в разі необхідності за умови зміни правових позицій Конституційного суду Росії. Це питання вибору засобів захисту інтересів наших людей, держави і суспільства".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Росії діє мораторій на смертну кару, проте РФ вийшла зі складу Ради Європи і перестала бути стороною Європейської конвенції про захист прав людини. Таким чином, обмежень для відновлення смертної кари немає.
  • 26 лютого Медведєв уже висловлювався про можливість повернути смертну кару в Росію.

Теми: РосіядиверсантиМедведєв
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