"Предатели": Медведев допустил возвращение смертной казни для россиян

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь допустил отмену моратория на смертную казнь в России, в частности для "предателей" и "диверсантов".

Источник: Медведев в Telegram

Детали: По его словам в России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты", которые не согласны с политикой России: "То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии".

Он утверждает, что к ним можно приравнивать и россиян, которые поджигают военкоматы и разрушают иные государственные объекты.

Прямая речь: "Приговор таким негодяям (во время Второй мировой войны- ред.) был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни.

В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества".

Что этому предшествовало:

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