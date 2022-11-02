У США розділилися в оцінках доповіді про можливе використання РФ ядерної зброї – CNN

Американські посадовці, які ознайомилися зі звітом розвідки про можливість застосування Росією ядерної зброї під час війни в Україні, розійшлися в оцінках того, наскільки ймовірним є такий сценарій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на кілька джерел, ознайомлених із доповіддю.

Доповідь Національної розвідувальної ради США не містить прямі розвіддані з високим ступенем надійності та є радше аналізом. Через це деякі американські посадовці вважають, що розмови, відображені в ній, могли бути вирвані з контексту та не обов'язково вказують на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

За словами частини офіційних осіб, США досі не бачили жодних ознак того, що президент Росії Владімір Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї та не вважають, що Путін брав участь в описаних у доповіді обговореннях.

Водночас інші представники адміністрації Джо Байдена, які ознайомилися з документом, відреагували на нього із занепокоєнням. Вони побоюються, що розчарування російського генералітету через провали в Україні може перерости у відчай.

Також в американських посадовців є сумніви щодо того, чи означає самопроголошена анексія Росією східних областей України цього року готовність вдатися до "більш екстремальних заходів" для захисту цих територій.

Першим про звіт написало видання The New York Times, яке повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

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У відповідь представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до застосування ядерної зброї.