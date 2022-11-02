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У США розділилися в оцінках доповіді про можливе використання РФ ядерної зброї – CNN

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 18:27

Американські посадовці, які ознайомилися зі звітом розвідки про можливість застосування Росією ядерної зброї під час війни в Україні, розійшлися в оцінках того, наскільки ймовірним є такий сценарій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на кілька джерел, ознайомлених із доповіддю.

Доповідь Національної розвідувальної ради США не містить прямі розвіддані з високим ступенем надійності та є радше аналізом. Через це деякі американські посадовці вважають, що розмови, відображені в ній, могли бути вирвані з контексту та не обов'язково вказують на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

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За словами частини офіційних осіб, США досі не бачили жодних ознак того, що президент Росії Владімір Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї та не вважають, що Путін брав участь в описаних у доповіді обговореннях.

Водночас інші представники адміністрації Джо Байдена, які ознайомилися з документом, відреагували на нього із занепокоєнням. Вони побоюються, що розчарування російського генералітету через провали в Україні може перерости у відчай.

Також в американських посадовців є сумніви щодо того, чи означає самопроголошена анексія Росією східних областей України цього року готовність вдатися до "більш екстремальних заходів" для захисту цих територій.

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Першим про звіт написало видання The New York Times, яке повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

У відповідь представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до застосування ядерної зброї.

Теми: Росіяядерна зброяСША
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