В США разделились в оценках доклада о возможном использовании РФ ядерного оружия - CNN

Американские чиновники, которые ознакомились с отчетом разведки о возможности применения Россией ядерного оружия во время войны в Украине, разошлись в оценках того, насколько вероятен такой сценарий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, ознакомленных с докладом.

Доклад Национального разведывательного совета США не содержит прямые разведданные с высокой степенью надежности и является скорее анализом. Поэтому некоторые американские чиновники считают, что разговоры, отраженные в нем, могли быть вырваны из контекста и не обязательно указывают на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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По словам части официальных лиц, США до сих пор не видели никаких признаков того, что президент России Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия и не считают, что Путин участвовал в описанных в докладе обсуждениях.

В то же время другие представители администрации Джо Байдена, которые ознакомились с документом, отреагировали на него с беспокойством. Они опасаются, что разочарование российского генералитета из-за провалов в Украине может перерасти в отчаяние.

Также у американских чиновников есть сомнения относительно того, означает ли самопровозглашенная аннексия Россией восточных областей Украины в этом году готовность прибегнуть к "более экстремальным мерам" для защиты этих территорий.

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Первым об отчете написало издание The New York Times, которое сообщило, что недавно российские военные руководители имели разговоры о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине, что вызвало повышенное беспокойство в Вашингтоне и столицах стран-союзников.

В ответ представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к применению ядерного оружия.