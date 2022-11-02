Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США разделились в оценках доклада о возможном использовании РФ ядерного оружия - CNN

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 19:27

Американские чиновники, которые ознакомились с отчетом разведки о возможности применения Россией ядерного оружия во время войны в Украине, разошлись в оценках того, насколько вероятен такой сценарий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, ознакомленных с докладом.

Доклад Национального разведывательного совета США не содержит прямые разведданные с высокой степенью надежности и является скорее анализом. Поэтому некоторые американские чиновники считают, что разговоры, отраженные в нем, могли быть вырваны из контекста и не обязательно указывают на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

По словам части официальных лиц, США до сих пор не видели никаких признаков того, что президент России Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия и не считают, что Путин участвовал в описанных в докладе обсуждениях.

В то же время другие представители администрации Джо Байдена, которые ознакомились с документом, отреагировали на него с беспокойством. Они опасаются, что разочарование российского генералитета из-за провалов в Украине может перерасти в отчаяние.

Также у американских чиновников есть сомнения относительно того, означает ли самопровозглашенная аннексия Россией восточных областей Украины в этом году готовность прибегнуть к "более экстремальным мерам" для защиты этих территорий.

Первым об отчете написало издание The New York Times, которое сообщило, что недавно российские военные руководители имели разговоры о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине, что вызвало повышенное беспокойство в Вашингтоне и столицах стран-союзников.

ВИДЕО ДНЯ

В ответ представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к применению ядерного оружия.

Темы: Росcияядерное оружиеСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоСо здания ОГА в Херсоне исчез российский флаг

Эта война разрушит Россию: Залужный сравнил потери российской авиации в Украине и Афганистане

В МИД опровергли заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению"

Потери РФ в бронетехнике дошли до более 40 единиц в день – разведка Британии

фотоРоссияне били по Днепропетровщине: сгорела АЗС, повреждены предприятия и объекты инфраструктуры

Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW

Все новости...
Росcия
Военный самолет США нарисовал пенис в небе возле российской авиабазы
ВСУ успешно действуют в Запорожской области, а у оккупантов проблемы с кадрами – Генштаб
На Херсонщине запретили продавать водку российским военным
Последние новости
12:43
Российский Красный Крест украл имущество у украинского в Крыму – омбудсмен
12:39
Для подготовки нападения c Беларуси нужно не менее 2-3 месяцев – Генштаб
12:31
Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85%
12:23
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20
12:21
фотоМальчики в гробах и танцы со змеями: в Москве проходит выставка похоронного сервиса
12:05
На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА
11:56
Данилов: Россия превратилась в failed state, дальше – больше
11:55
Болгария может начать предоставление военной помощи Украине
11:52
Тихановская: В армии Беларуси нет антиукраинских настроений, нападение маловероятно
11:51
История "красного директора" и его детища. Как Богуслаев и "Мотор Сич" работали на Россию
Все новости...