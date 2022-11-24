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"Ланцети" і ракети: Генштаб розповів, які області зачепив масований удар 23 листопада

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 06:30
Ланцети і ракети: Генштаб розповів, які області зачепив масований удар 23 листопада
Російський дрон-камікадзе "Ланцет", ілюстративне фото з Defense Express

23 листопада цілями масованого удару росіян були об'єкти в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях: російські війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет".

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 четверга 24 листопада

Дослівно: "За минулу добу противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив більше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет".

51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили".

Передісторія: 

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Теми: війнаракетний ударбезпілотникиГенштаб
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