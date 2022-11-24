"Ланцети" і ракети: Генштаб розповів, які області зачепив масований удар 23 листопада
23 листопада цілями масованого удару росіян були об'єкти в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях: російські війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет".
Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 четверга 24 листопада
Дослівно: "За минулу добу противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив більше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет".
51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили".
Передісторія:
- 23 листопада відбулася сьома масована атака на українську критичну інфраструктуру, починаючи з 10 жовтня. У компанії ДТЕК заявили, що це вже 14 терористична атака Росії на її енергетичні підприємства за останні два місяці.
- На Київ летіла 31 ракета, захисникам вдалося збити 21 ракету, однак кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали.
- Російські окупанти влучили ракетами в інфраструктурний об'єкт та двоповерховий житловий будинок у Києві, а також в інфраструктурні об‘єкти та житловий будинок у Київській олбласті.
- Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також було уражено об‘єкти електропередачі. Зокрема, у Львівській області постраждала електропідстанція.
- Багато міст України залишилися без електроенергії, столиця Київ – на 80% без світла та води.