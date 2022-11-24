"Ланцеты" и ракеты: Генштаб рассказал, какие области задел массированный удар 23 ноября

23 ноября целями массированного удара россиян были объекты в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях: российские войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 четверга 24 ноября

Дословно: "За минувшие сутки противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили".

Предыстория: