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"Ланцеты" и ракеты: Генштаб рассказал, какие области задел массированный удар 23 ноября

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 06:30
Ланцеты и ракеты: Генштаб рассказал, какие области задел массированный удар 23 ноября
Российский дрон-камикадзе "Ланцет", иллюстративное фото с Defense Express

23 ноября целями массированного удара россиян были объекты в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях: российские войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 четверга 24 ноября

Дословно: "За минувшие сутки противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 

51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили".

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Темы: войнаракетный ударбеспилотникиГенштаб
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