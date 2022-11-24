"Ланцеты" и ракеты: Генштаб рассказал, какие области задел массированный удар 23 ноября
23 ноября целями массированного удара россиян были объекты в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях: российские войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 четверга 24 ноября
Дословно: "За минувшие сутки противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили".
Предыстория:
- 23 ноября произошла седьмая массированная атака на украинскую критическую инфраструктуру, начиная с 10 октября. В компании ДТЭК заявили, что это уже 14 террористическая атака России на ее энергетические предприятия за последние два месяца.
- На Киев летела 31 ракета, защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали.
- Рссийские оккупанты попали ракетами в инфраструктурный объект и двухэтажный жилой дом в Киеве, а также в инфраструктурные объекты и жилой дом в Киевской области.
- Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. В частности, во Львовской области пострадала электроподстанция.
- Многие города Украины остались без электроэнергии, столица Киев – на 80% без света и воды.