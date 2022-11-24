Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ланцеты" и ракеты: Генштаб рассказал, какие области задел массированный удар 23 ноября

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 07:30
Российский дрон-камикадзе "Ланцет", иллюстративное фото с Defense Express

23 ноября целями массированного удара россиян были объекты в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях: российские войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 четверга 24 ноября

Дословно: "За минувшие сутки противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 

51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаракетный ударбеспилотникиГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупации Крыма – пустая трата времени

видеоДень ЧМ-22: Португалия в непростом матче победила Гану, Сербия проиграла Бразилии

Киевляне будут получать свет по 2-3 часа, пока не будет стабилизирована сеть – ДТЭК

ТЭС, ГЭС и АЭС обеспечили уже около 50% потребностей Украины

Берлин ответил Варшаве: Немецкие Patriot должны защищать на территории НАТО

Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона

Все новости...
война
В киевских районах без света о воздушной тревоге будут оповещать через громкоговорители
Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах
В Горловке оккупанты приказали паковать убитых "вагнеровцев" без экспертизы – Генштаб
Последние новости
04:50
Более 15 тыс. человек пропали без вести на войне в Украине – ICMP
03:47
Министр обороны Британии посоветовал Украине сохранить динамику наступления зимой
02:57
Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter
01:51
Меркель призналась, что не имела рычагов влияния на Путина под конец своей каденции
00:59
фотоРоссияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница
00:25
Харьков и область на 70% со светом - глава ОГА
00:05
Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупации Крыма – пустая трата времени
23:32
Зеленский об обстрелах Херсона: Это месть проигравших
23:31
Обстрел Херсона: количество погибших возросло до семи
22:59
Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров
Все новости...