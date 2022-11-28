Нові обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла пропаганду, яка заперечує існування України
Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зокрема СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і навпаки наголошується, що це нібито штучно створена держава.
Також спецслужба знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.
Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.
Крім того повідомляється, що СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло росіянам окупувати частину Донецької та Луганської областей.
Дослівно: "Всі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.
За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії".
Деталі: Обшуки в Почаївській духовній семінарії відбулися 25 листопада, на Івано-Франківщині мали місце 27 листопада.
Передісторія:
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.
- У пресслужбі повідомили, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
- Крім Лаври СБУ завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукали ДРГ і зброю.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.
- Пізніше СБУ повідомила, що оглянула 350 споруд УПЦ МП і знайшла підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків.
- 25 листопада стало відомо, що Служба безпеки провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП і виявила документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезні партії прокремлівської літератури.