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Нові обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла пропаганду, яка заперечує існування України

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 13:05
Нові обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла пропаганду, яка заперечує існування України
фото СБУ

Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і навпаки наголошується, що це нібито штучно створена держава.

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Також спецслужба знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

 

Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Крім того повідомляється, що СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло росіянам окупувати частину Донецької та Луганської областей. 

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Дослівно: "Всі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.

За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії".

Деталі: Обшуки в Почаївській духовній семінарії відбулися 25 листопада, на Івано-Франківщині мали місце 27 листопада.

Передісторія:

Теми: СБУцеркваУПЦ МПІвано-Франківська область
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