Новые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины

Сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий по безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и наоборот отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

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Также спецслужба нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

Большинство литературы - авторства российских деятелей при издательстве российских типографий.

Кроме того сообщается, что СБУ изучает происхождение образцов символики "великого войска Донского", которую обнаружили в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло россиянам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.

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Дословно: "Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сейчас все они направлены на соответствующие независимые экспертизы.

По результатам этих исследований будут приниматься дальнейшие процессуальные действия".

Детали: Обыски в Почаевской духовной семинарии состоялись 25 ноября, на Ивано-Франковщине имели место 27 ноября.

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