Новые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины
Сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий по безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: В частности СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и наоборот отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.
Также спецслужба нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.
Большинство литературы - авторства российских деятелей при издательстве российских типографий.
Кроме того сообщается, что СБУ изучает происхождение образцов символики "великого войска Донского", которую обнаружили в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло россиянам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.
Дословно: "Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сейчас все они направлены на соответствующие независимые экспертизы.
По результатам этих исследований будут приниматься дальнейшие процессуальные действия".
Детали: Обыски в Почаевской духовной семинарии состоялись 25 ноября, на Ивано-Франковщине имели место 27 ноября.
Предыстория:
- Утром 22 ноября служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.
- В пресс-службе сообщили, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
- Кроме Лавры СБУ пришла к церковникам УПЦ МП в Ровенской области: ищут ДРГ и оружие.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре – это война Украины с Русской православной церковью.
- Позже СБУ сообщила, что осмотрела 350 сооружений УПЦ МП и нашла подозрительных россиян, деньги и литературу для промывки мозгов.
- 25 ноября стало известно, что Служба безопасности провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП и обнаружила документы, подтверждающие наличие у ее руководителей российского гражданства, методички Москвы по проведению служб и огромные партии прокремлевской литературы.