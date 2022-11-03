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Екскерівництво Укрпатенту викрало 250 мільйонів нібито для закупівлі бронежилетів для ЗСУ – ДБР

Альона Мазуренко Четвер, 3 листопада 2022, 13:55

Держбюро розслідувань викрило високопосадовців "Укрпатенту" на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових. 

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР викрили колишнього в.о. держсекретаря міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн".

Деталі: Повідомляється, що гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями.

Колишній керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку.

Ексдиректор ДП залучив спільників – головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. держсекретаря профільного міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину.

Для привласнення коштів залучили благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ.

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Перераховані "благодійнику" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

Після вчинення злочину директор "Укрпатенту" виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються.

В.о. держсекретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.

На рахунки підприємств, що були залучені у схемі, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Ексдиректору та головному бухгалтеру державного підприємства, в.о. державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років.

Теми: ДБРЗбройні силикорупція
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