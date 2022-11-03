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Екскерівництво Укрпатенту викрало 250 мільйонів нібито для закупівлі бронежилетів для ЗСУ – ДБР

Альона Мазуренко Четвер, 3 листопада 2022, 12:55
Екскерівництво Укрпатенту викрало 250 мільйонів нібито для закупівлі бронежилетів для ЗСУ – ДБР

Держбюро розслідувань викрило високопосадовців "Укрпатенту" на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових. 

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР викрили колишнього в.о. держсекретаря міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн".

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Деталі: Повідомляється, що гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями.

Колишній керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку.

Ексдиректор ДП залучив спільників – головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. держсекретаря профільного міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину.

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Для привласнення коштів залучили благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ.

Перераховані "благодійнику" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

Після вчинення злочину директор "Укрпатенту" виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються.

В.о. держсекретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.

На рахунки підприємств, що були залучені у схемі, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Ексдиректору та головному бухгалтеру державного підприємства, в.о. державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років.

Теми: ДБРЗбройні силикорупція
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