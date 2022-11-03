Окупанти панікують від роботи української артилерії: виживають 1 із 20 – СБУ

Російські окупанти визнають міць української артилерії: під вогнем ЗСУ виживають 1 із 20.

Джерело: пресслужба СБУ, яка публікує чергове перехоплення розмови загарбників

Дослівно СБУ: "Ракетні та артилерійські війська України своєю влучністю примушують російську армію панікувати. У перехопленнях, які зробила Служба безпеки, окупанти визнають, що під артилерійським вогнем виживають 1 із 20. Ця підбірка – якраз до Дня ракетних військ, які щодня примушують загарбників панікувати".

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Дослівно окупант: "У нас людей просто нету... У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, c 8 рот остались 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются".

Деталі: Спецслужба вказує, що це свідчення військовослужбовця зс РФ, який воює на Донецькому напрямку

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Інший окупант роздає компліменти українським захисникам: "У них артиллерия стреляет ах*енно. Разрывает нах*й БТР напополам. А наши ваще, них*я стрелять не умеют. Я то думаю как бы съ*баться побыстрее отсюда".

Як свідчить перехоплення, обоє загарбників задумуються, як втекти з війни. І підганяє їх, очевидно, наведена статистика виживання.

СБУ рекомендує усім, хто не хоче бути витратним матеріалом на цій війні, не зволікати із прийняттям єдино правильного рішення. Здатися в полон – означає зберегти життя.

За номерами телефонів: +380665803498, +380931192984 – детальна інструкція як це зробити.