Оккупанты паникуют от работы украинской артиллерии: выживают 1 из 20 – СБУ

Российские оккупанты признают мощь украинской артиллерии: под огнем ВСУ выживают 1 из 20.

Источник: пресс-служба СБУ, которая публикует очередной перехват разговоров захватчиков

Дословно СБУ: "Ракетные и артиллерийские войска Украины своей точностью заставляют российскую армию паниковать. В перехватах, которые сделала Служба безопасности, оккупанты признают, что под артиллерийским огнем выживают 1 из 20. Эта подборка - как раз ко Дню ракетных войск, которые ежедневно заставляют захватчиков паниковать".

Дословно оккупант: "У нас людей просто нету... У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, c 8 рот остались 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются".

Детали: Спецслужба указывает, что это показания военнослужащего ВС РФ, который воюет на Донецком направлении

Другой оккупант раздает комплименты украинским защитникам: "У них артиллерия стреляет ах*енно. Разрывает нах*й БТР напополам. А наши ваще, них*я стрелять не умеют. Я то думаю как бы съ*баться побыстрее отсюда".

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Как свидетельствует перехват, оба захватчика задумываются, как сбежать с войны. И подгоняет их, очевидно, приведенная статистика выживания.

СБУ рекомендует всем, кто не хочет быть расходным материалом на этой войне, не медлить с принятием единственно правильного решения. Сдаться в плен - значит сохранить жизнь.

По номерам телефонов: +380665803498, +380931192984 - подробная инструкция как это сделать.