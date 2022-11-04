Ізраїль вдарив по сектору Гази у відповідь на випущені ракети

Ізраїльські військові завдали удару по сектору Гази вранці в п'ятницю у відповідь на випущені ракети бойовиками ХАМАС.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала авіаударів по підземному об’єкту з виробництва ракет, який використовував терористичне угруповання ХАМАС.

"Удар було завдано у відповідь на запуски ракет з території Гази на територію Ізраїлю… і він призведе до заподіяння шкоди терористичному угрупуванню ХАМАС, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами", — йдеться в заяві ЦАХАЛу.