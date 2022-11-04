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Израиль ударил по сектору Газы в ответ на выпущенные ракеты

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 04:53
иллюстративное фото AFP

Израильские военные нанесли удар по сектору Газа утром в пятницу в ответ на выпущенные ракеты боевиками ХАМАС.

Источник: Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудары по подземному объекту по производству ракет, который использовала террористическая группировка ХАМАС.

"Удар был нанесен в ответ на запуски ракет с территории Газы на территорию Израиля... и он приведет к причинению вреда террористической группировке ХАМАС, которая пытается сконцентрироваться и вооружиться ракетами", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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