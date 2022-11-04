Росіяни обстріляли склади в Миколаєві з С-300

Російські війська обстріляли Миколаїв майже опівночі, зруйнували й пошкодили складські приміщення, також зазнали пошкоджень адмінбудівля та автомобілі.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Сєнкевича: "Вночі 3 листопада Миколаїв зазнав обстрілів. Близько 23:30 російські терористи вдарили по одному з районів міста ракетами типу С-300".

Деталі: Зруйновано одне складське приміщення. Ще на одному виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Також пошкоджено адміністративну будівлю та припарковані поруч автівки.

Попередньо, без жертв та постраждалих.

Із самого ранку на місці ударів працюють комунальники. Бригади КП "ЕЛУ автодоріг" та підрядники розчищають проїзд та пішохідні зони від уламків та сміття.

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Працівники адміністрації району оглядають місця обстрілів та фіксують пошкодження.