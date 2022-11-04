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Глави МЗС країн G7 закликали РФ припинити ядерну риторику і відкинули брехню про "брудну бомбу"

П'ятниця, 4 листопада 2022, 17:47

Міністри закордонних справ країн Групи семи відкинули звинувачення Росії в тому, що Україна нібито готує так звану "брудну бомбу", і закликали припинити ядерну риторику.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання у німецькому Мюнстері, пише "Європейська правда".

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу", - йдеться у заяві.

Також вказується, що інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що ці звинувачення є безпідставними.

"Ми також засуджуємо триваюче захоплення та мілітаризацію Росією української Запорізької атомної електростанції, викрадення та жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи. Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ щодо створення Зони безпеки та захисту", - заявили міністри.

Нагадаємо, минулого понеділка міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

В агенції раніше повідомили, що ядерні об’єкти в Україні регулярно інспектуються, й попередня перевірка у вересні не виявила жодних свідчень про підготовку "брудної бомби".

ВІДЕО ДНЯ

Потягом минулого тижня міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України. І Київ, і Захід такі твердження відкидали.

Теми: ядерна зброяРосія
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