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Новий прем’єр Британії не зміг заперечити, що бізнес його дружини працює в РФ

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 08:46

Новий прем’єр Британії та лідер Консервативної партії Ріші Сунак не зміг заперечити на запитання ЗМІ, що індійська компанія, у якій його дружина має частку, досі продовжує працювати у Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", запитання про бізнес дружини Сунаку поставили в ефірі Sky News.

Ведуча переказала інформацію, яка з’являлася в інфопросторі з приводу того, що дружина Сунака, схоже, має частку у індійській компанії Infosys, що займається ІТ-консалтингом, і ця фірма досі має офіс у Москві й співпрацює з російським Альфа Банком.

"Я обраний політик і я тут для того, щоби говорити про те, за що я відповідальний. Моя дружина - ні", - відповів на це Ріші Сунак.

Ведуча погодилася, що хоча дружина прем’єра справді не є британським політиком, але це виглядає дивно у ситуації, коли британські платники податків фінансують допомогу для України і приймають у своїх домівках українців, які опинились за кордоном через війну. "Схоже на те, що при цьому ваша родина заробляє у країні з путінським режимом", - зауважила вона. 

"Не думаю, що це такий випадок, і, як я вже сказав, діяльність усіх компаній - це їхня справа. Ми впровадили значні санкції і всі компанії, за які ми відповідаємо, дотримуються їх так, як і мали би, надсилаючи дуже чітку відповідь на агресію Путіна", - сказав Сунак.

На запитання, чи міг би він сказати те саме про Infosys, прем’єр відповів: "Мені абсолютно невідомо про це, тому що я не пов’язаний з цією компанією".  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Ріші Сунак у кінці жовтня замінив на посаді прем’єра Ліз Трасс після невдалої ідеї податкової реформи, через яку вона різко втратила популярність і змушена була піти з посади після рекордно короткого терміну. "ЄвроПравда" детально розповідала про те, ким є Ріші Сунак та чого очікувати Україні від нього та нового уряду.

Посол Британії казала, що очікує на візит нового прем’єра до Києва ближчим часом. 

Теми: Велика БританіяРосіябізнес
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