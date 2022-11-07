Окупанти шукають підпілля на Херсонщині і посилили рейди - ЦНС

Окупанти в тимчасово окупованій частині Херсонщини посилилися рейди серед місцевого населення і фільтраційні заходи.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти активно шукають підпілля. Активніше рейди проходять у великих містах. ЦНС стало відомо про десятки затриманих за останні дні.

Росіяни вивозять затриманих в інші місця. Зокрема, затриманих цивільних у Новій Каховці вивозять до фільтраційного табору в Чаплинці. Там проводять допити та катують затриманих з метою отримання інформації про роботу нашого підпілля на ТОТ".

Деталі: У Центрі національного спротиву закликали місцеве населення за можливості покинути ТОТ на час спецоперації ЗСУ зі звільнення території.

Передісторія:

У неділю 6 листопада окупанти повідомили, що Херсон і ще понад десять населених пунктів у тимчасово окупованій Херсонській області залишилися без електропостачання.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.