Окупанти шукають підпілля на Херсонщині і посилили рейди - ЦНС

Окупанти в тимчасово окупованій частині Херсонщини посилилися рейди серед місцевого населення і фільтраційні заходи.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти активно шукають підпілля. Активніше рейди проходять у великих містах. ЦНС стало відомо про десятки затриманих за останні дні.

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Росіяни вивозять затриманих в інші місця. Зокрема, затриманих цивільних у Новій Каховці вивозять до фільтраційного табору в Чаплинці. Там проводять допити та катують затриманих з метою отримання інформації про роботу нашого підпілля на ТОТ".

Деталі: У Центрі національного спротиву закликали місцеве населення за можливості покинути ТОТ на час спецоперації ЗСУ зі звільнення території.

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