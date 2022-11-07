Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти шукають підпілля на Херсонщині і посилили рейди - ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 10:25
ФОТО: GETTY

Окупанти в тимчасово окупованій частині Херсонщини посилилися рейди серед місцевого населення і фільтраційні заходи.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти активно шукають підпілля. Активніше рейди проходять у великих містах. ЦНС стало відомо про десятки затриманих за останні дні.

Росіяни вивозять затриманих в інші місця. Зокрема, затриманих цивільних у Новій Каховці вивозять до фільтраційного табору в Чаплинці. Там проводять допити та катують затриманих з метою отримання інформації про роботу нашого підпілля на ТОТ".

Деталі: У Центрі національного спротиву закликали місцеве населення за можливості покинути ТОТ на час спецоперації ЗСУ зі звільнення території.

Передісторія:

  • У неділю 6 листопада окупанти повідомили, що Херсон і ще понад десять населених пунктів у тимчасово окупованій Херсонській області залишилися без електропостачання.
  • Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХерсонРосіяокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Не виключаю інших подібних рішень": Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній

відеоЗеленський: Україна отримала нові системи ППО. Рухаємося до 100% захисту неба

Маск агітує голосувати за республіканців

У Росії скорочується кількість прихильників війни – ЗМІ

Друга "Мрія" будується на секретному об’єкті та вже готова на третину – "Антонов"

відео"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії

Усі новини...
Херсон
Голова ОВА розповів, чому Херсон лишився без світла
РосЗМІ повідомили, що Херсон залишився без світла – нібито теракт
Російські окупанти розграбували Херсонський художній музей
Останні новини
03:40
На півдні авіація вдарила по опорних пунктах і системах ППО ворога – командування
03:06
Напад на чоловіка Пелосі вплине на її політичну кар’єру – CNN
02:14
"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"
01:48
Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії ППО для України
00:58
Зеленський відзначив держнагородами ще майже 400 військових
00:30
Кремль продовжує вдаватися до ескалації війни в Україні – Держдеп США
23:50
КНДР знову заперечила постачання військової допомоги Росії
23:36
Поліція Німеччини конфіскувала 30 дорогих картин після обшуків на яхті Усманова
23:12
Неподалік Кременчука чутно вибухи – мер
23:06
"Не виключаю інших подібних рішень": Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній
Усі новини...