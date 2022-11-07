На Сумщині відновили рух залізниці після обстрілів росіян

У Сумській області уже відновили рух залізниці після ворожих обстрілів 6 листопада.

Джерело: Укрзалізниця, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовані. Перегін Ворожба - Білопілля, який був закритий вчора ввечері через пошкодження інфраструктури, вже відкрито.

Перевезення пасажирів потягами Укрзалізниці здійснюється за графіком".

Деталі: В Укрзалізниці повідомили, що 139 пасажирів, які мали квитки на поїзд "Київ - Суми" із Сум та Білопілля, успішно дістались автобусами залізничного вокзалу Ворожби та встигли на свій рейс.

Пасажири рейсу №259 з Ворожби, Бахмача, Ніжина та Конотопа, яких 6 листопада забирали додатковим рейсом і влаштували на ніч на Центральному київському залізничному вокзалі, вже сідають на свій поїзд та рухаються далі.