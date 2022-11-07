Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині відновили рух залізниці після обстрілів росіян

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 10:24
На Сумщині відновили рух залізниці після обстрілів росіян
фото: УКРІНФОРМ

У Сумській області уже відновили рух залізниці після ворожих обстрілів 6 листопада.

ДжерелоУкрзалізниця, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовані. Перегін Ворожба - Білопілля, який був закритий вчора ввечері через пошкодження інфраструктури, вже відкрито.

Реклама:

Перевезення пасажирів потягами Укрзалізниці здійснюється за графіком".

Деталі: В Укрзалізниці повідомили, що 139 пасажирів, які мали квитки на поїзд "Київ - Суми" із Сум та Білопілля, успішно дістались автобусами залізничного вокзалу Ворожби та встигли на свій рейс.

Пасажири рейсу №259 з Ворожби, Бахмача, Ніжина та Конотопа, яких 6 листопада забирали додатковим рейсом і влаштували на ніч на Центральному київському залізничному вокзалі, вже сідають на свій поїзд та рухаються далі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстрілзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: