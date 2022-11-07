Обстріли з "Москви" і літаків, десант: як захисники Зміїного потрапили в полон

Війна прийшла на острів Зміїний близько третьої ночі 24 лютого голосом російського військового корабля, його захисники опинились у полоні після дня бомбардувань та обстрілів.

Джерело: реконструкція захоплення та повернення під контроль України острова Зміїний в матеріалі "Української правди"

Пряма мова командира української прикордонної застави на острові Зміїний Богдана Гоцького: "Приблизно о третій годині ночі один із підлеглих доповів, що почув переговори російського військового корабля з цивільним судном, яке прямувало в напрямку острова. Росіяни заявили, що район Зміїного замінований і запропонували змінити маршрут. Тобто вони перекривали маршрути руху для цивільних кораблів.

Ми ще не знали, що це уже війна, але зрозуміли, що є небезпека".

Деталі: Гоцький доповів командуванню в Ізмаїл про ситуацію і почав думати над подальшими діями.

Загалом на Зміїному перебувало 80 оборонців: близько 30 прикордонників; трохи більше 40 морпіхів 35-ої бригади, кілька бійців Сухопутних військ та Військово-повітряних сил.

Крім них у формально створеному на острові селі Біле перебувало кілька цивільних людей: начальник маяка, його помічник, кілька комунальників тощо.

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О шостій ранку росіяни вперше звернулися до захисників Зміїного із страшилками про НАТО і закликом здатися. Це повідомлення повторювалося кожні 15 – 20 хвилин. Після трьох годин умовлянь, росіяни перейшли до залякувань. З 9-ої години ранку що двадцять хвилин лунало нове повідомлення:

"Военнослужащие на острове Змеиный! Вы блокированы. Вы находитесь в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих родных и близких, которые вас ждут дома живыми.

Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите правильное решение. Для этого достаточно сообщить о намерении сотрудничать, выключить средства РЛС, рации, выстроиться и сложить оружие".

На горизонті з'явився перший російський корабель – патрульне судне "Васілій Биков". Близько опівдня до "Бикова" приєднався сумнозвісний флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва". Майже одразу після прибуття росіяни здійснили перший залп із палубної артилерії по острову. Стріляв "Васілій Биков".

Досить швидко від вмовляння РФ перейшла до більш переконливих аргументів: регулярних артилерійських обстрілів із корабельних стволів, а коли і це не подіяло – в небо піднялись літаки-штурмовики.

Відразу після обіду росіяни почали авіанальоти на острів, використовуючи Су-27 і Су-34. Впродовж трьох годин росіяни рівняли усе, що було на острові, з землею. "Москва" також обстрілювала Зміїний.

Поміж цим до Зміїного з материка зуміли пробратись два евакуаційні катери, які могли вивезти до 20 людей. Але залишити острів погодилось тільки троє цивільних.

До вечора ситуація на острові стала зовсім нестерпною. Обстріли тривали. Голос "Москви" в рації ставав усе більш злим: же не пропонували "продовження кар'єри", а просто погрожували знищенням.

Гарнізон Зміїного був не менш роздратованим. Жертв після обстрілів не було. Але розуміння, що вони залишились сам на сам з "убивцею авіаносців" без шансу на підмогу, робило атмосферу на острові гнітючою.

Не дивно, що якоїсь миті, близько 6-ої вечора, нерви уже не витримували, і вся зібрана за день лють та зневага виплеснулись у відоме "послання" російському кораблю, якому судилося стати одним із найбільш духопідйомних гасел цієї війни.

Після чергового обстрілу, десь за годину після того, як "Москва" була послана, з островом зник зв'язок, а кораблі з російськими десантниками захопили Зміїний. Увесь гарнізон і цивільні з острова потрапили в полон.

Станом на вересень, за даними видання "Ґрати", у російському полоні залишалось 48 захисників Зміїного.

Детальніше історію про окупацію та звільнення острова Зміїний читайте в матеріалі УП "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція"