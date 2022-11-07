Обстрелы из "Москвы" и самолетов, десант: как защитники Змеиного попали в плен

Война пришла на остров Змеиный около трех часов ночи 24 февраля голосом российского военного корабля, его защитники оказались в плену после дня бомбардировок и обстрелов.

Источник: реконструкция захвата и возвращения под контроль Украины острова Змеиный в материале "Украинской правды"

Прямая речь командира украинской пограничной заставы на острове Змеиный Богдана Гоцкого: "Примерно в три часа ночи один из подчиненных доложил, что услышал переговоры российского военного корабля с гражданским судном, которое направлялось в направлении острова. Россияне заявили, что район Змеиного заминирован и предложили изменить маршрут. То есть они перекрывали маршруты движения для гражданских кораблей.

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Мы еще не знали, что это уже война, но поняли, что есть опасность".

Детали: Гоцкий доложил командованию в Измаил о ситуации и начал думать над дальнейшими действиями.

Всего на Змеином находилось 80 защитников: около 30 пограничников; чуть более 40 морпехов 35-й бригады, несколько бойцов Сухопутных войск и Военно-воздушных сил.

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Кроме них в формально созданном на острове селе Белое находилось несколько гражданских людей: начальник маяка, его помощник, несколько коммунальщиков.

Военным раздали стрелковое вооружение и расставили на позиции.

В шесть утра россияне впервые обратились к защитникам Змеиного со страшилками о НАТО и призывом сдаться. Это сообщение повторялось каждые 15 - 20 минут. После трех часов уговоров, россияне перешли к запугиваниям. С 9-ти часов утра каждые двадцать минут раздавалось новое сообщение:

"Военнослужащие на острове Змеиный! Вы блокированы. Вы находитесь в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих родных и близких, которые ждут вас дома живыми.

Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите правильное решение. Для этого достаточно сообщить о намерении сотрудничать, выключить средства РЛС, рации, выстроиться и сложить оружие".

На горизонте появился первый российский корабль - патрульное судно "Василий Быков". Около полудня к "Быкову" присоединился пресловутый флагман Черноморского флота крейсер "Москва". Почти сразу после прибытия россияне осуществили первый залп из палубной артиллерии по острову. Стрелял "Василий Быков".

Довольно быстро от уговоров РФ перешла к более убедительным аргументам: регулярным артиллерийским обстрелам из корабельных стволов, а когда и это не подействовало - в небо поднялись самолеты-штурмовики.

Сразу после обеда россияне начали авианалеты на остров, используя Су-27 и Су-34. В течение трех часов россияне равняли все, что было на острове, с землей. "Москва" также обстреливала Змеиный.

Между этим к Змеиному с материка сумели пробраться два эвакуационных катера, которые могли вывезти до 20 человек. Но оставить остров согласилось только трое гражданских.

К вечеру ситуация на острове стала совсем невыносимой. Обстрелы продолжались. Голос "Москвы" в рации становился все более злым: уже не предлагали "продолжение карьеры", а просто угрожали уничтожением.

Гарнизон Змеиного был не менее раздраженным. Жертв после обстрелов не было. Но понимание, что они остались один на один с "убийцей авианосцев" без шанса на подмогу, делало атмосферу на острове удручающей.

Неудивительно, что в какой-то момент, около 6-ти вечера, нервы уже не выдерживали, и вся собранная за день ярость и презрение выплеснулись в известное "послание" российскому кораблю, которому суждено было стать одним из самых духоподъемных лозунгов этой войны.

После очередного обстрела, где-то через час после того, как "Москва" была послана, с островом пропала связь, а корабли с российскими десантниками захватили Змеиный. Весь гарнизон и гражданские с острова попали в плен.

Подробнее историю об оккупации и освобождении острова Змеиный читайте в материале УП "Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция"