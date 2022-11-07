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Фінляндія не планує розміщувати у себе ядерну зброю після вступу до НАТО – президент

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 13:38

Фінляндія після набуття членства в НАТО не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території, та немає жодних ознак того, що хтось це їй пропонує.

Про це заявив президент Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Разом з тим, Нііністьо зазначив, що ядерна зброя є невід'ємною частиною сил стримування НАТО. Проте вона є засобом запобігання, а не самоціллю.

За його словами, ядерну війну неможливо виграти, і вона ніколи не повинна відбутися.

Щодо графіка набуття Фінляндією членства в НАТО Нііністьо сказав, що зараз ситуація виглядає краще, ніж тиждень чи два тому. Президент не дав більш конкретних термінів, але сказав, що вважає, що членство буде реалізовано "в розумні терміни".

Президент сказав, що його не турбує проміжний період, оскільки 28 країн вже вказали, що Фінляндія і Швеція мають право на членство.

Нііністьо зазначив, що критика з боку Туреччини більше стосується діяльності та політики Швеції.

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Президент заявив, що Фінляндія не змінює свою діяльність через вимоги Туреччини. Фінляндія не допомагала курдським організаціям, які критикуються Туреччиною, але допомагала курдам через міжнародну допомогу і буде продовжувати цю діяльність.

Нагадаємо, глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що новий уряд дистанціюється від курдського ополчення в Сирії YPG та його політичного відгалуження - партії PYD, які Туреччина вважає терористичними.

Раніше повідомлялося, що Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться ще до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.

Теми: Фінляндіяядерна зброяРосія
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