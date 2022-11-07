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Финляндия не планирует размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО - президент

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 12:38

Финляндия после обретения членства в НАТО не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, и нет никаких признаков того, что кто-то это ей предлагает.

Об этом заявил президент Саули Ниинистьо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Вместе с тем Ниинистьо отметил, что ядерное оружие - неотъемлемая часть сил сдерживания НАТО. Однако оно является средством предотвращения, а не самоцелью.

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По его словам, ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна произойти.

По поводу графика обретения Финляндией членства в НАТО Ниинистьо сказал, что сейчас ситуация выглядит лучше, чем неделю или две назад. Президент не дал более конкретных сроков, но сказал, что считает, что членство будет реализовано "в разумные сроки".

Президент сказал, что его не беспокоит промежуточный период, поскольку 28 стран уже указали, что Финляндия и Швеция имеют право на членство.

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Ниинистьо отметил, что критика со стороны Турции больше касается деятельности и политики Швеции.

Президент заявил, что Финляндия не меняет свою деятельность из-за требований Турции. Финляндия не помогала курдским организациям, которые критикуются Турцией, но помогала курдам через международную помощь и будет продолжать эту деятельность.

Напомним, глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что новое правительство дистанцируется от курдского ополчения в Сирии YPG и его политического ответвления - партии PYD, которые Турция считает террористическими.

Ранее сообщалось, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет еще до выборов, которые состоятся в следующем году, невелики.

Темы: Финляндияядерное оружиеРосcия
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