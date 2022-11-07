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Жінці, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, заборонили ходити на кладовище 

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 17:48
фото: "Медиазона"

Приморський районний суд Петербурга заборонив 60-річній Ірині Цибанєвій відвідувати кладовище через записку на могилі батьків російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Раніше суд взяв жінку під домашній арешт, але зараз запобіжний захід замінили на заборону певних дій.

Зокрема, їй заборонили спілкуватися зі свідками у кримінальній справі, користуватися телефоном та інтернетом, залишати межі Петербурга і Ленінградської області, а також відвідувати Серафимовське кладовище.

Кримінальну справу про наругу над місцем поховання з мотивів ідеологічної ворожнечі (пункт "б" частини 2 статті 244 КК) проти Цибанєвої порушили в жовтні.

Син пенсіонерки розповів ЗМІ, що 6 жовтня вона сходила на Серафимівський цвинтар Петербурга і залишила записку на могилі батьків Володимира Путіна: "Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю й лиха, весь світ молиться про його смерть... Смерть Путіну, ви виростили виродка і вбивцю".

Жінка не заперечувала, що написала записку. За її словами, вона зробила це після того, як "подивилася новини, зрозуміла, що все дуже страшно, все дуже сумно, загиблих дуже багато".

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Теми: ПутінРосіявійна
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