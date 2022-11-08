Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни скинули з безпілотника вибухівку на село в Сумській області – ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 листопада 2022, 21:19
Росіяни скинули з безпілотника вибухівку на село в Сумській області – ОВА
Ілюстративне фото з airwar.ru

8 листопада російські окупанти випустили по прикордонню Сумської області 59 снарядів та мін, на одне з селищ скинули вибухівку з безпілотника.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "О 10:20 на одне із прикордонних селищ (Краснопіслької громади - ред.) армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника".

Реклама:

Деталі: По іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 "прильоти") та мінометів (14 "прильотів"). Без руйнувань.

По Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів. Було 3 вибухи на території Сумщини. Без руйнувань. По Зноб-Новгородській громаді росіяни теж стріляли із мінометів (8 "прильотів"). Без руйнувань.

Для атаки на Білопільську громаду росіяни задіяли артилерію. Було 20 вибухів на околицях прикордонного села. Пошкоджені електроопори. Село без світла – працює аварійна бригада. По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів (11 "прильотів"). Без руйнувань.

ВІДЕО ДНЯ

Всього за добу ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів. 

Теми: Сумська областьвибухбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: