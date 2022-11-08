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Росіяни скинули з безпілотника вибухівку на село в Сумській області – ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 листопада 2022, 22:19
Ілюстративне фото з airwar.ru

8 листопада російські окупанти випустили по прикордонню Сумської області 59 снарядів та мін, на одне з селищ скинули вибухівку з безпілотника.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "О 10:20 на одне із прикордонних селищ (Краснопіслької громади - ред.) армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника".

Деталі: По іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 "прильоти") та мінометів (14 "прильотів"). Без руйнувань.

По Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів. Було 3 вибухи на території Сумщини. Без руйнувань. По Зноб-Новгородській громаді росіяни теж стріляли із мінометів (8 "прильотів"). Без руйнувань.

Для атаки на Білопільську громаду росіяни задіяли артилерію. Було 20 вибухів на околицях прикордонного села. Пошкоджені електроопори. Село без світла – працює аварійна бригада. По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів (11 "прильотів"). Без руйнувань.

Всього за добу ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів. 

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Теми: Сумська областьвибухбезпілотникивійна
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