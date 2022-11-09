В Ізраїлі кажуть, що не можуть надати Україні ППО, бо самим не вистачає

Міністр оборони поки чинного уряду Ізраїлю Бені Ґанц у середу заявив, що його держава не має виробничих можливостей для постачання Україні систем протиповітряної оборони, про які вона просить.

Слова Ганца цитує The Jerusalem Post, повідомляє "Європейська правда".

"Зрозуміло, що навіть якщо вирішиться, що ми змінимо нашу політику, неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони. Ми кожен день перевіряємо, що можна зробити і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО", – сказав Ганц журналістам.

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Ізраїль уже направив Україні гуманітарну допомогу та медичне обладнання, але відмовляється поставляти будь-яке озброєння, яке може бути розцінене як летальна зброя, зокрема системи ППО. За даними ЗМІ, Тель-Авів також допомагає Києву розвідувальними даними і запропонував допомогу в розробці систем раннього попередження.

Раніше ізраїльський міністр оборони неодноразово заявляв, що Ізраїль не зможе надати системи протиповітряної оборони через обмеження і з "різноманітних оперативних міркувань".

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що бачить "певні передумови" для того, щоб позиція Тель-Авіва щодо постачання зброї Києву змінилася після парламентських виборів 1 листопада, на яких перемогу здобув блок правих партій на чолі з колишнім прем'єром Біньяміном Нетаньягу.

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Як відомо, на тлі активного використання Росією іранських дронів Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО. За даними ЗМІ, в ноті Україна попрохала про допомогу такими системами, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових.

Водночас ще чинний міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц говорив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.