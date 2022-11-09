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В Израиле говорят, что не могут предоставить Украине ПВО, потому что самим не хватает

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 22:04

Министр обороны пока действующего правительства Израиля Бени Ганц в среду заявил, что его государство не имеет производственных возможностей для поставки Украине систем противовоздушной обороны, о которых она просит.

Слова Ганца цитирует The Jerusalem Post, сообщает "Европейская правда".

"Понятно, что даже если решится, что мы изменим нашу политику, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны. Мы каждый день проверяем, что можно сделать и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", - сказал Ганц журналистам.

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Израиль уже направил Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование, но отказывается поставлять любое вооружение, которое может быть расценено как летальное оружие, в частности системы ПВО. По данным СМИ, Тель-Авив также помогает Киеву разведывательными данными и предложил помощь в разработке систем раннего предупреждения.

Ранее израильский министр обороны неоднократно заявлял, что Израиль не сможет предоставить системы противовоздушной обороны из-за ограничений и по "разнообразным оперативным соображениям".

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что видит "определенные предпосылки" для того, чтобы позиция Тель-Авива по поставкам оружия Киеву изменилась после парламентских выборов 1 ноября, на которых победу одержал блок правых партий во главе с бывшим премьером Биньямином Нетаньяху.

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Как известно, на фоне активного использования Россией иранских дронов Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО. По данным СМИ, в ноте Украина попросила о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.

В то же время Бенни Ганц говорил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.

Темы: ИзраильПВОоружиевойна
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