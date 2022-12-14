СБУ розпочала перевірки церков московського патріархату на Львівщині
Середа, 14 грудня 2022, 12:51
Служба безпеки повідомила про проведення безпекових заходів на об'єктах УПЦ МП у Львівській області.
Джерело: пресслужба СБУ на Львівщині
Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".
Деталі: Зокрема, йдеться про:
- Львівську єпархію Української православної церкви;
- Свято-Троїцький храм, що у Львові;
- Притулок для обездолених, який розташований у м. Дрогобич;
- Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;
- Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.
Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
Передісторія:
- 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
- Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
- Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.
- Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.
- 11 грудня РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.
- 14 грудня СБУ повідомила про перевірки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях з метою унеможливлення використання релігійних громад як осередків "руського миру".
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