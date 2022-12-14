СБУ розпочала перевірки церков московського патріархату на Львівщині

Служба безпеки повідомила про проведення безпекових заходів на об'єктах УПЦ МП у Львівській області.

Джерело: пресслужба СБУ на Львівщині

Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

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Деталі: Зокрема, йдеться про:

Львівську єпархію Української православної церкви;

Свято-Троїцький храм, що у Львові;

Притулок для обездолених, який розташований у м. Дрогобич;

Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;

Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

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