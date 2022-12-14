СБУ розпочала перевірки церков московського патріархату на Львівщині

Служба безпеки повідомила про проведення безпекових заходів на об'єктах УПЦ МП у Львівській області.

Джерело: пресслужба СБУ на Львівщині

Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Деталі: Зокрема, йдеться про:

Львівську єпархію Української православної церкви;

Свято-Троїцький храм, що у Львові;

Притулок для обездолених, який розташований у м. Дрогобич;

Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;

Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Передісторія:

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.

Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.

11 грудня РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.

14 грудня СБУ повідомила про перевірки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях з метою унеможливлення використання релігійних громад як осередків "руського миру".