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СБУ розпочала перевірки церков московського патріархату на Львівщині

Станіслав ПогоріловСереда, 14 грудня 2022, 12:51
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про проведення безпекових заходів на об'єктах УПЦ МП у Львівській області.

Джерело: пресслужба СБУ на Львівщині

 

Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

 

Деталі: Зокрема, йдеться про:

  • Львівську єпархію Української православної церкви;
  • Свято-Троїцький храм, що у Львові;
  • Притулок для обездолених, який розташований  у м. Дрогобич;
  • Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;
  • Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

 

Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
  • Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.
  • Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.
  • 11 грудня РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.
  • 14 грудня СБУ повідомила про перевірки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях з метою унеможливлення використання релігійних громад як осередків "руського миру".

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Теми: УПЦ МПСБУ
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