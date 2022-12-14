СБУ начала проверки церквей московского патриархата на Львовщине

Служба безопасности сообщила о проведении мероприятий по безопасности на объектах УПЦ МП во Львовской области.

Источник: пресс-служба СБУ на Львовщине

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин, как ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов".

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Детали: В частности это:

Львовская епархия Украинской православной церкви;

Свято-Троицкий храм, что во Львове;

Приют для обездоленных, который расположен в г. Дрогобыч;

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Борислав;

Храм преподобного Амфилохия Почаевского в г. Мостиска.

Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией - в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

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