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СБУ начала проверки церквей московского патриархата на Львовщине

Станислав ПогориловСреда, 14 декабря 2022, 12:51
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о проведении мероприятий по безопасности на объектах УПЦ МП во Львовской области.

Источник: пресс-служба СБУ на Львовщине

 

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин, как ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов".

 

Детали: В частности это:

  • Львовская епархия Украинской православной церкви;
  • Свято-Троицкий храм, что во Львове;
  • Приют для обездоленных, который расположен в г. Дрогобыч;
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Борислав;
  • Храм преподобного Амфилохия Почаевского в г. Мостиска.

Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией - в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

 

Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
  • Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.
  • 11 декабря СНБО ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда представителей УПЦ МП.
  • 14 декабря СБУ сообщила о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".

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Темы: УПЦ МПСБУ
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