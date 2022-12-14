СБУ начала проверки церквей московского патриархата на Львовщине
Среда, 14 декабря 2022, 12:51
Служба безопасности сообщила о проведении мероприятий по безопасности на объектах УПЦ МП во Львовской области.
Источник: пресс-служба СБУ на Львовщине
Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин, как ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов".
Детали: В частности это:
- Львовская епархия Украинской православной церкви;
- Свято-Троицкий храм, что во Львове;
- Приют для обездоленных, который расположен в г. Дрогобыч;
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Борислав;
- Храм преподобного Амфилохия Почаевского в г. Мостиска.
Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией - в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.
- 11 декабря СНБО ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда представителей УПЦ МП.
- 14 декабря СБУ сообщила о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".
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