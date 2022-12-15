В Сибири второй раз за месяц горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод: есть погибшие

Ночью в российском городе Ангарск Иркутской области прогремел взрыв и вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего 2 человека погибли и 5 пострадали. Это уже второй крупный пожар на этом заводе за неполные 3 недели.

Источник: губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram

Прямая речь Кобзева: "Серьёзный пожар на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании в Ангарске.

Реклама:

В результате взрыва и пожара на территории АНХК, к сожалению, погибли два сотрудника".

Детали: По словам российского губернатора, еще 5 человек пострадали, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Уночі після вибуху спалахнула велика пожежа на нафтопереробному заводі в місті Ангарськ Іркутської області РФ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/urCOz6zNg5 ВИДЕО ДНЯ December 15, 2022

Площадь возгорания составляла около 2500 кв.м, для тушения огня задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.

Фото из российских пабликов в Telegram

Позже Кобзев сообщил, что пожар локализовали.

По информации МЧС РФ, предварительная причина происшествия – загазованность систем технологической установки.

По этому факту возбудили уголовное дело и создали комиссию, которая будет выяснять обстоятельства возникновения пожара.

Для справки: "Ангарская нефтехимическая компания" (входит в структуру "Роснефти") – крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Ее проектная мощность составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.

Что было раньше: Неполные три недели назад, 27 ноября, на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области также был масштабный пожар. Тогда якобы обошлось без пострадавших. Причины пожара не сообщали, а власти заявляли, что создали специальную комиссию, чтобы выяснить, почему загорелся завод.

Предыстория:



