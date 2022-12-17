Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну
Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов, який підтримував вторгнення РФ в Україну і якого суд заочно засудив до 12 років ув'язнення, визнав провал російських планів захопити Україну.
Джерело: Царьов у телефонному коментарі The New York Times
Пряма мова: "Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її".
Деталі: Царьов зазначив, що "був там" і "брав участь" у вторгненні РФ, проте йому ніколи не повідомляли остаточних деталей. Він також вважає, що "російська армія не розуміла", що українці чинитимуть опір, думаючи, що "все буде легко".
Екснардеп заявив, що він буде щасливим, якщо бойові дії просто припиняться на нинішніх лініях фронту, оскільки з початку повномасштабного вторгнення Росії не вдалося захопити та утримати жоден обласний центр.
"Армія, генерали, солдати (окупантів - ред.) не були готові", - сказав Царьов.
The New York Times зазначає, що американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні.
Раніше про це повідомляло видання The Washington Post із посиланням на українських чиновників. За словами джерел, росіяни перед повномасштабним вторгненням в Україну готували як мінімум два маріонеткові "уряди", які збиралися поставити в Києві після захоплення влади. Один із них формувався навколо експрезидента Віктора Януковича, інший – навколо Царьова. Проте сам Царьов тоді стверджував, що він "ні з ким не мав домовленостей про новий уряд".
Передісторія:
- Царьов перебуває у розшуку з 2014 року. Ще у квітні 2014 року прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо посягання нардепом Царьовим на територіальну цілісність країни. Щодо цих подій Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на 3 роки.
- У березні 2022 року Царьов прибув у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам.
- Після цього Царьову повідомили ще одну підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності. За даними слідства, він неодноразово публікував у Telegram заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. За такі дії у період воєнного стану Царьову може загрожувати довічне позбавлення волі.
- У вересні 2022 року Царьову було висунуто підозру в державній зраді.