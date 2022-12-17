Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну

Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов, який підтримував вторгнення РФ в Україну і якого суд заочно засудив до 12 років ув'язнення, визнав провал російських планів захопити Україну.

Джерело: Царьов у телефонному коментарі The New York Times

Пряма мова: "Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її".

Деталі: Царьов зазначив, що "був там" і "брав участь" у вторгненні РФ, проте йому ніколи не повідомляли остаточних деталей. Він також вважає, що "російська армія не розуміла", що українці чинитимуть опір, думаючи, що "все буде легко".

Екснардеп заявив, що він буде щасливим, якщо бойові дії просто припиняться на нинішніх лініях фронту, оскільки з початку повномасштабного вторгнення Росії не вдалося захопити та утримати жоден обласний центр.

"Армія, генерали, солдати (окупантів - ред.) не були готові", - сказав Царьов.

The New York Times зазначає, що американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні.

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Раніше про це повідомляло видання The Washington Post із посиланням на українських чиновників. За словами джерел, росіяни перед повномасштабним вторгненням в Україну готували як мінімум два маріонеткові "уряди", які збиралися поставити в Києві після захоплення влади. Один із них формувався навколо експрезидента Віктора Януковича, інший – навколо Царьова. Проте сам Царьов тоді стверджував, що він "ні з ким не мав домовленостей про новий уряд".

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