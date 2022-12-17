Экс-нардеп предатель Царев признал, что Россия "потеряла" Украину

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев, который поддерживал вторжение РФ в Украину и которого суд заочно приговорил к 12 годам заключения, признал провал российских планов захватить Украину.

Источник: Царев в телефонном комментарии The New York Times

Прямая речь: "Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее".

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Детали: Царев отметил, что "был там" и "участвовал" во вторжении РФ, однако ему никогда не сообщали окончательных деталей. Он также считает, что "российская армия не понимала", что украинцы будут сопротивляться, думая, что "все будет легко".

Экс-нардеп заявил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешних линиях фронта, поскольку с начала вторжения России не удалось захватить и удержать ни один областной центр.

"Армия, генералы, солдаты (оккупантов – ред.) не были готовы", — сказал Царев.

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The New York Times отмечает, что американские официальные лица считают Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.

Ранее об этом сообщало издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. По словам источников, россияне перед полномасштабным вторжением в Украину готовили как минимум два марионеточных "правительства", которые собирались поставить в Киеве после захвата власти. Одно из них формировалось вокруг экс-президента Виктора Януковича, другое – вокруг Царева. Однако сам Царев тогда утверждал, что у него "ни с кем не было договоренностей о новом правительстве".

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