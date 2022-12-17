Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-нардеп предатель Царев признал, что Россия "потеряла" Украину

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 23:07
ОЛЕГ ЦАРЕВ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, 15.03.22, СКРИНШОТ

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев, который поддерживал вторжение РФ в Украину и которого суд заочно приговорил к 12 годам заключения, признал провал российских планов захватить Украину.

Источник: Царев в телефонном комментарии The New York Times

Прямая речь: "Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее".

Детали: Царев отметил, что "был там" и "участвовал" во вторжении РФ, однако ему никогда не сообщали окончательных деталей. Он также считает, что "российская армия не понимала", что украинцы будут сопротивляться, думая, что "все будет легко".

Экс-нардеп заявил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешних линиях фронта, поскольку с начала вторжения России не удалось захватить и удержать ни один областной центр.

"Армия, генералы, солдаты (оккупантов – ред.) не были готовы", — сказал Царев.

The New York Times отмечает, что американские официальные лица считают Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее об этом сообщало издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. По словам источников, россияне перед полномасштабным вторжением в Украину готовили как минимум два марионеточных "правительства", которые собирались поставить в Киеве после захвата власти. Одно из них формировалось вокруг экс-президента Виктора Януковича, другое – вокруг Царева. Однако сам Царев тогда утверждал, что у него "ни с кем не было договоренностей о новом правительстве".

Предыстория:

  • Царев находится в розыске с 2014 годаЕще в апреле 2014 года прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по поводу посягательства нардепом Царевым на территориальную целостность страны. По этим событиям Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать властные должности на 3 года.
  • В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призывал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
  • После этого Цареву предъявили еще одно подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. По данным следствия, он неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. За такие действия в период военного положения Цареву может грозить пожизненное лишение свободы.
  • В сентябре 2022 года Цареву было выдвинуто подозрение в государственной измене.

Темы: ЦареввойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЗеленский позвал мир на специальный саммит этой зимой

видеоВ России снова масштабный пожар - на нефтегазовом месторождении

Аргентина после невероятного финала стала чемпионом мира после невероятного финала

Зеленский собирал Ставку - обсуждали ситуацию Беларуси

видеоКадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира

фотоРоссияне готовятся к уличным боям в Мелитополе – мэр

Все новости...
Царев
Бывшим нардепам-беглецам, Цареву и Олийныку, сообщено о подозрении в госизмене
СБУ задержала брата Царева на попытке организовать диверсию
Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, но ему светит и пожизненное
Последние новости
23:42
Николаевскую область атакуют дроны-камикадзе, их сбивают – Ким
23:26
После массированного удара РФ уже 9 миллионам украинцев вернули свет – президент
23:15
Зеленский: Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им не поможет
22:53
Полиция Италии арестовала 4 подозреваемых по делу о новогодних нападениях в Милане
22:38
видеоЗеленский позвал мир на специальный саммит этой зимой
22:19
Турция заявила, что греческие самолеты пытались помешать ее учениям с НАТО
22:03
Оккупанты обстреляли Сумскую область - до 30 прилетов
21:31
Катар отвергает обвинения ЕС в коррупции и ставит под сомнение сотрудничество в энергетике
21:08
РВА: жителей Никопольского района просят провести ночь в укрытии - россияне готовят обстрелы
20:47
Нидерланды уже предоставили Украине военной помощи почти на 1 млрд евро
Все новости...