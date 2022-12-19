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В СНБО и ГУР прокомментировали тет-а-тет диктаторов Путина и Лукашенко

Елена РощинаПонедельник, 19 декабря 2022, 23:00
Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото из Telegram Пул первого

Украинские власти считают, что российский диктатор Владимир Путин пытался в Минске 19 декабря склонить белорусского диктатора Александра Лукашенко направить белорусские войска на войну против Украины.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Данилова: "Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. 

Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время. Мы готовимся к любому развитию событий".

Детали: Данилов напомнил, что в воскресенье 18 декабря ситуацию в Беларуси обсуждали на заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины: "Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться".

Секретарь СНБО также отметил, что Путин впервые за 3 года сам приехал к Лукашенко, ранее белорусский руководитель ездил в РФ.

Прямая речь Юсова: "Если говорить о визитах уровня диктаторов один на один Лукашенко – Путин, сложно представить, что они на карте Европы, Беларуси или Украины картошкой расставляют позиции и говорят, какая батальонная группа куда будет нападать. Нет.

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Если бы речь шла о конкретной подготовке операции, то это уже уровень другой – скажем, генеральных штабов как минимум. Если встречается Путин и тем более едет к диктатору – это означает, что не все так хорошо, как он хотел бы, на самом деле. Это то, что нам надо знать и понимать.

Но уговаривать, возможно, будет. И, безусловно, это одно из мечтаний Путина – втянуть режим Лукашенко и Беларусь в полномасштабную наземную операцию. Какой бы ни был диктатор Лукашенко, но по состоянию на сейчас инстинкт самосохранения полностью его еще не покинул. И до сегодняшнего момента он понимал, что подобное решение будет абсолютным актом суицида и для его режима, и для его армии".

Детали: Представитель украинского ГУР выразил надежду, что такой "инстинкт самосохранения" у Лукашенко будет сохраняться и в дальнейшем. 

В противном случае, по словам Юсова, Силы обороны Украины готовы к различным сценариям и не будут ждать "новостей" со стороны Беларуси: "Украинцы знают, что делать".

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Темы: ПутинЛукашенкоДаниловразведка
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