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США розширили список санкцій проти КНДР після ракетних випробувань

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 07:32
США розширили список санкцій проти КНДР після ракетних випробувань
Прапор США. Фото pixabay.com

Міністерство фінансів США в четвер наклало санкції на трьох північнокорейських чиновників, пов'язаних з національною програмою зброї масового знищення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції були введені після серії ракетних пусків КНДР, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети 18 листопада. Це був восьмий запуск міжконтинентальної балістичної ракети цього року.

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"Міністерство фінансів вживає заходів у тісній тристоронній координації з Республікою Корея та Японією проти посадових осіб, які відігравали провідну роль у незаконних програмах КНДР із зброї масового знищення та балістичних ракет", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

"Нещодавні запуски демонструють необхідність для всіх країн повністю виконувати резолюції Ради Безпеки ООН, які спрямовані на те, щоб КНДР не змогла придбати технології, матеріали та доходи, необхідні Пхеньяну для розвитку свого потенціалу забороненої зброї масового знищення та балістичних ракет", – додав Нельсон.

Представники США неодноразово засуджували запуски ракет Північною Кореєю як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН і загрозу міжнародному миру та стабільності.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив у суботу, що його країна прагне мати "найпотужнішу" ядерну силу, підвищивши десятки військовослужбовців, які брали участь у нещодавньому запуску нової балістичної ракети.

Останній раунд санкцій США у жовтні був спрямований проти двох зареєстрованих у Сінгапурі компаній та зареєстрованої на Маршаллових островах фірми, які, на думку Вашингтона, підтримують збройні програми Пхеньяна та його збройні сили.

У травні США наклали санкції на два банки з РФ через ракетні запуски Північної Кореї.

Теми: СШАКНДРсанкції
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