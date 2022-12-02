Єврокомісія представила пропозиції щодо криміналізації порушення санкцій ЄС проти РФ

Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Поки триває російська агресія проти України, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю імплементовані, а порушення цих заходів не окупилося. Пропозиція Комісії встановлює загальні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах" - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Як зазначається, реалізація обмежувальних заходів ЄС після російської атаки на Україну продемонструвала складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через продумані юридичні та фінансові структури.

Запропонована Єврокомісією директива має на меті встановити однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах.

Основні елементи пропозиції включають перелік кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС, як-от: надання коштів або економічних ресурсів у розпорядження або на користь підсанкційної особи, юридичної особи або органу; незабезпечення заморожування цих коштів; надання можливості в'їзду підсанкційних осіб на територію держави-члена або їх транзиту через територію держави-члена; здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС; торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено; здійснення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена; або надання інших послуг, які заборонені або обмежені, таких як юридичні консультаційні послуги, трастові послуги та послуги з податкового консультування.

ВІДЕО ДНЯ

Правопорушення охоплюватимуть також обхід обмежувальних заходів ЄС.

Крім того, пропозиція Єврокомісія містить загальні базові стандарти покарань: залежно від правопорушення окрема особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі; компанії можуть нести відповідальність у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за комерційний рік, що передував рішенню про фінансування.

Тепер цю пропозицію обговорюватиме Європейський парламент і Рада ЄС в рамках звичайної процедури.

У травні 2022 року Єврокомісія запропонувала додати порушення обмежувальних заходів ЄС до списку злочинів ЄС. Водночас комісія запропонувала нові посилені правила щодо повернення та конфіскації активів, які також сприятимуть реалізації обмежувальних заходів ЄС. Пропозиції надходять у контексті робочої групи "Заморозити та конфіскувати", створеної в березні.

Після ухвалення 28 листопада рішення Ради ЄС, що визначає порушення обмежувальних заходів Союзу як сферу серйозного злочину, Єврокомісія висунула цю пропозицію для Директиви про порушення обмежувальних заходів ЄС, як другий крок.