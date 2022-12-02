В окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил – фото з супутника

Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжий знімок зі свого супутника, на якому чітко видно збільшення площі поховань на міському кладовищі.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

Деталі: Твіт пропонує порівняти дві фото головного міського кладовища "Старокримське" на західній околиці Маріуполя - від 29 березня (ліворуч) і 30 листопада (праворуч).

На знімках дуже добре видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.