В оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил - фото со спутника

Компания Maxar Technologies опубликовала свежий снимок со своего спутника, на котором четко видно увеличение площади захоронений на городском кладбище.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Детали: Твит предлагает сравнить две фотографии главного городского кладбища "Старокрымское" на западной окраине Мариуполя - от 29 марта (слева) и 30 ноября (справа).

На снимках очень хорошо видно, что могил на кладбище стало намного больше.

The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN