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СБУ прийшла до монастиря УПЦ МП на Сумщині: протидія провокаціям РФ

Станіслав ПогоріловСереда, 21 грудня 2022, 10:43
СБУ прийшла до монастиря УПЦ МП на Сумщині: протидія провокаціям РФ
Фото: СБУ на Сумщині

Співробітники СБУ проводять безпекові заходи в Софронієво-Молченському  чоловічому монастирі Різдва Богородиці УПЦ МП.

Джерело: пресслужба СБУ у Сумській області

Дослівно: "За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу".

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Деталі: Повідомляється, що заходи проводяться у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

 

Також це робиться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • Також Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
  • Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.
  • Останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.
  • 20 грудня Синод Української православної церкви Московського патріархату попросив президента Володимира Зеленського розблокувати діяльність підсанкційних єпархій

Теми: УПЦ МПСБУСумська область
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