СБУ прийшла до монастиря УПЦ МП на Сумщині: протидія провокаціям РФ

Співробітники СБУ проводять безпекові заходи в Софронієво-Молченському чоловічому монастирі Різдва Богородиці УПЦ МП.

Джерело: пресслужба СБУ у Сумській області

Дослівно: "За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу".

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Деталі: Повідомляється, що заходи проводяться у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Також це робиться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

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