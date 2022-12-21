СБУ прийшла до монастиря УПЦ МП на Сумщині: протидія провокаціям РФ

Співробітники СБУ проводять безпекові заходи в Софронієво-Молченському чоловічому монастирі Різдва Богородиці УПЦ МП.

Джерело: пресслужба СБУ у Сумській області

Дослівно: "За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу".

Деталі: Повідомляється, що заходи проводяться у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Також це робиться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Передісторія:

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Також Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.

Останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.

20 грудня Синод Української православної церкви Московського патріархату попросив президента Володимира Зеленського розблокувати діяльність підсанкційних єпархій