СБУ пришла в монастырь УПЦ МП на Сумщине: противодействие провокациям РФ
Сотрудники СБУ проводят мероприятия по безопасности в Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы УПЦ МП.
Источник: пресс-служба СБУ в Сумской области
Дословно: "При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обороту".
Детали: Сообщается, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
Также это делается для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.
- 20 декабя Синод Украинской православной церкви попросил президента Владимира Зеленского разблокировать деятельность подсанкционных епархий.