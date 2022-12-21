СБУ пришла в монастырь УПЦ МП на Сумщине: противодействие провокациям РФ

Сотрудники СБУ проводят мероприятия по безопасности в Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы УПЦ МП.

Источник: пресс-служба СБУ в Сумской области

Дословно: "При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обороту".

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Детали: Сообщается, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Также это делается для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

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