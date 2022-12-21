СБУ пришла в монастырь УПЦ МП на Сумщине: противодействие провокациям РФ

Сотрудники СБУ проводят мероприятия по безопасности в Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы УПЦ МП.

Источник: пресс-служба СБУ в Сумской области

Дословно: "При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обороту".

Детали: Сообщается, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Также это делается для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Предыстория:

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.

В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.

20 декабя Синод Украинской православной церкви попросил президента Владимира Зеленского разблокировать деятельность подсанкционных епархий.