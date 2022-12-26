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У російському Новосибірську масштабна пожежа: очевидці повідомляли про вибухи

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 14:37
Тут і далі фото з Telegram-каналу "Інцидент Новосибірськ"

У російському місті Новосибірськ сталася велика пожежа на складах – вогнем охоплено приблизно 1800 кв.м., очевидці повідомили, що чули вибухи.

Джерело: місцеві видання "НГС – Новости Новосибирска", "Новая Сибирь", російські пабліки в Telegram

Деталі: Повідомляють, що горить двоповерхова складська будівля з сендвіч-панелей по вулиці 2-й Станційній, 30. Склад повністю охоплений полум'ям, сталося обвалення конструкцій, є загроза для сусідніх будівель. 

 

За даними МНС, пожежу ліквідовують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. 

 

Російський паблік "Інцидент Новосибірськ" публікує багато фото і відео пожежі і зазначає, що на Станційній через пожежу стоїть "страшний запах пластику".

Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.  

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Теми: Росіяпожежа
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