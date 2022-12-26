Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У російському Новосибірську масштабна пожежа: очевидці повідомляли про вибухи

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 13:37
У російському Новосибірську масштабна пожежа: очевидці повідомляли про вибухи
Тут і далі фото з Telegram-каналу "Інцидент Новосибірськ"

У російському місті Новосибірськ сталася велика пожежа на складах – вогнем охоплено приблизно 1800 кв.м., очевидці повідомили, що чули вибухи.

Джерело: місцеві видання "НГС – Новости Новосибирска", "Новая Сибирь", російські пабліки в Telegram

Деталі: Повідомляють, що горить двоповерхова складська будівля з сендвіч-панелей по вулиці 2-й Станційній, 30. Склад повністю охоплений полум'ям, сталося обвалення конструкцій, є загроза для сусідніх будівель. 

Реклама:
 

За даними МНС, пожежу ліквідовують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. 

 

Російський паблік "Інцидент Новосибірськ" публікує багато фото і відео пожежі і зазначає, що на Станційній через пожежу стоїть "страшний запах пластику".

Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.  

 

Передісторія:

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
У Пентагоні назвали сайти, які створили росіяни для збору даних про військових ЗСУ
Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: