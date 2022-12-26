В российском Новосибирске масштабный пожар: очевидцы сообщали о взрывах
В российском городе Новосибирск произошел большой пожар на складах – огнем охвачено около 1800 кв.м., очевидцы сообщили, что слышали взрывы.
Источник: местные издания "НГС – Новости Новосибирска", "Новая Сибирь", российские паблики в Telegram
Детали: Сообщается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей по улице 2-й Станционной, 30. Строение полностью охвачено пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних зданий.
По данным МЧС, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники.
Российский паблик "Инцидент Новосибирск" публикует много фото и видео пожара и отмечает, что на Станционной из-за пожара стоит "жуткий запах пластика".
У російському Новосибірську велика пожежа – горить двоповерхове складське приміщення на площі 1800 м². Кажуть, що перед тим люди чули вибухи. Відео з Telegram-каналу "Інцидент Новосибірськ" pic.twitter.com/gpUyyfxIX0— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 26, 2022ВИДЕО ДНЯ
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
Предыстория:
- В последнее время в России возросло количество масштабных пожаров.
- Только за последние две недели их было около десятка – горели НПЗ в Сибири, нефтебаза в Суражском районе Брянской области, крупные торговые центры в Москве и Московской области, ТЭЦ в Перми, нефтенакопитель на аэродроме в Курске, комбинат "Слава" в Брянской области и тому подобное.