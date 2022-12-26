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В российском Новосибирске масштабный пожар: очевидцы сообщали о взрывах

Ирина БалачукПонедельник, 26 декабря 2022, 14:37
Здесь и далее фото из Telegram-канала "Инцидент Новосибирск"

В российском городе Новосибирск произошел большой пожар на складах – огнем охвачено около 1800 кв.м., очевидцы сообщили, что слышали взрывы.

Источник: местные издания "НГС – Новости Новосибирска", "Новая Сибирь", российские паблики в Telegram

Детали: Сообщается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей по улице 2-й Станционной, 30. Строение полностью охвачено пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних зданий. 

 

По данным МЧС, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники. 

 

Российский паблик "Инцидент Новосибирск" публикует много фото и видео пожара и отмечает, что на Станционной из-за пожара стоит "жуткий запах пластика". 

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.   

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Темы: Росcияпожар
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