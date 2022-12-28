Кремль заявил, что даже в случае "мира" с Украиной не уйдет с оккупированных земель
В Кремле дали понять, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.
Источник: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, РБК
Прямая речь Пескова: "Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого.
Опять же не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех (Донецкой, Луганской, Запорожчкой и Херсонской областей в придачу к аннексированному Крыму – ред.)".
Детали: По словам пресс-секретаря Путина, никакой план, который не учитывает эти "реалии", созданные Россией, не может претендовать на то, чтобы быть принятым.
Предыстория:
- Российский диктатор Владимир Путин делает вид, что хочет переговоров о мире с Украиной, а украинские власти якобы отказываются от них. Он готов продолжать войну, пока Киев не изменит позицию.
- В США считают, что Россия может использовать дипломатические переговоры о прекращении войны в Украине как трюк для улучшения своей тактической позиции на поле боя.
- В Великобритании также констатировали, что Путин может использовать тему переговоров для пополнения запасов своих войск перед началом нового наступления.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру, а пускает пыль в глаза западным лидерам, пытается ухудшить отношения Киева и западных партнеров, хочет дать возможность своим войскам восстановиться.
- Президент Украины Владимир Зеленский и его команда заявляют, что предпосылкой для мирных переговоров с Москвой является вывод войск РФ из Украины, а война закончится тогда, когда Украина деоккупирует все свои территории, включая Донбасс и Крым.
Читайте также: Снова все говорят о переговорах. Есть ли перспективы?
Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам