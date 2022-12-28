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Кремль заявил, что даже в случае "мира" с Украиной не уйдет с оккупированных земель

Елена РощинаСреда, 28 декабря 2022, 11:48
Кремль заявил, что даже в случае мира с Украиной не уйдет с оккупированных земель
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

В Кремле дали понять, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву. 

Источник: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, РБК

Прямая речь Пескова: "Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. 

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Опять же не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех (Донецкой, Луганской, Запорожчкой и Херсонской областей в придачу к аннексированному Крыму – ред.)".

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, никакой план, который не учитывает эти "реалии", созданные Россией, не может претендовать на то, чтобы быть принятым.

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Темы: Росcиявойнаоккупациямир
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