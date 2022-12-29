Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП – КМІС

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 13:03
54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП – КМІС
Митрополит Онуфрій та інші священнослужителі УПЦ (МП). Фото з Facebook УПЦ (МП)

Дві третини українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПМ МП, з них 54% переконані, що ця церкву треба повністю заборонити в Україні.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-27 грудня

Дослівно КМІС: "78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні". 

Реклама:
 

Деталі: Ще 24% виступають за дещо "м’якший" підхід, який не вводить повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. 

 

Соціологи зазначають, що у всіх регіонах України більшість населення виступають за вручання держави в питанні діяльності УПЦ МП. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Дослідження тривало з 4 по 27 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці від 18 років.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається ще певне систематичне відхилення, але однак отримані результати зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія:

Теми: УПЦ МПсоціологіяцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: