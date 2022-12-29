Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП – КМІС

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 14:03
Митрополит Онуфрій та інші священнослужителі УПЦ (МП). Фото з Facebook УПЦ (МП)

Дві третини українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПМ МП, з них 54% переконані, що ця церкву треба повністю заборонити в Україні.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-27 грудня

Дослівно КМІС: "78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні". 

 

Деталі: Ще 24% виступають за дещо "м’якший" підхід, який не вводить повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. 

 

Соціологи зазначають, що у всіх регіонах України більшість населення виступають за вручання держави в питанні діяльності УПЦ МП. 

 

Дослідження тривало з 4 по 27 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці від 18 років.

ВІДЕО ДНЯ

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається ще певне систематичне відхилення, але однак отримані результати зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія:

Теми: УПЦ МПсоціологіяцерква
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСупутникові знімки з "Енгельса": пошкоджень не помітно, але літаків поменшало

Донька Медведчука й похресниця Путіна здобуває престижну освіту в Москві – ЗМІ

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною

Байден підписав бюджет з $45 млрд для України, перебуваючи на відпочинку

Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW

відеоСили оборони вночі збили 10 ворожих ударних дронів у двох областях

Усі новини...
УПЦ МП
В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються
Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП
КС визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати приналежність до Росії
Останні новини
12:33
Дефіцит в енергосистемі – на рівні четверга, області мають дотримуватись лімітів – Укренерго
12:27
Окупанти вдарили по місту Семенівка на Чернігівщині, одна людина загинула – ОП
12:18
У Румунії завдяки Twitter-перепалці з Гретою Тунберг затримали суперечливого інфлюенсера
12:05
оновлено від 12:00По всій Україні оголошували повітряну тривогу: вона тривала пів години
12:04
Підкорили людство у 2022-му: найкращі технологічні розробки року
12:00
У Волгоградській області РФ знову впала російська ракета – ЗМІ
11:44
Путін попросив Сі весною приїхати у Москву
11:32
У Британії клініка розіслала пацієнтам звістку про рак замість привітання з Різдвом
11:28
Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня: 58 збитих ракет плюс ліквідований гелікоптер
11:24
Курс валют на 30 грудня: гривня продовжує слабнути проти долара та євро
Усі новини...