54% украинцев хотят полного запрета УПЦ МП – КМИС

Две трети украинцев считают, что государство должно вмешаться в деятельность УПМ МП, из них 54% убеждены, что эту церковь надо полностью запретить в Украине.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-27 декабря

Дословно КМИС: "78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, среди них 54% считают, что эта Церковь должна быть полностью запрещена в Украине".

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Детали: Еще 24% выступают за несколько "более мягкий" подход, который не вводит полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора.

Только 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины большинство населения выступают за вмешательство государства в вопросе деятельности УПЦ МП.

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Исследование проходило с 4 по 27 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется еще определенное систематическое отклонение, но все же полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

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