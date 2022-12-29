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54% украинцев хотят полного запрета УПЦ МП – КМИС

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 13:03
54% украинцев хотят полного запрета УПЦ МП – КМИС
Митрополит Онуфрий и другие священнослужители УПЦ (МП). Фото из Facebook УПЦ (МП)

Две трети украинцев считают, что государство должно вмешаться в деятельность УПМ МП, из них 54% убеждены, что эту церковь надо полностью запретить в Украине.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-27 декабря

Дословно КМИС: "78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, среди них 54% считают, что эта Церковь должна быть полностью запрещена в Украине". 

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Детали: Еще 24% выступают за несколько "более мягкий" подход, который не вводит полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора.

Только 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений. 

 

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины большинство населения выступают за вмешательство государства в вопросе деятельности УПЦ МП. 

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Исследование проходило с 4 по 27 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется еще определенное систематическое отклонение, но все же полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
  • Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.
  • 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России. При этом именно название УПЦ МП не было указано в законе.
  • 27 декабря Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • В УПЦ МП на решение КС ответили, что название менять не собираются.

Темы: УПЦ МПсоциологияцерковь
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