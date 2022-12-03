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У США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 03:39
У США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник
Скрін

Американська компанія Northrop Grumman представила стратегічний бомбардувальник B-21 Raider, який вважається найсучаснішим літаком Військово-морських сил США.

Джерела: міністерство оборони США у Twitter, сайт компанії Northrop Grumman, сайт "Мілітарний"

Деталі: Літак представили на підприємстві компанії у місті Палмдейл штату Каліфорнія.

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У презентації взяв участь глава Пентагону Ллойд Остін. Він заявив, що розробка B-21 доводить довгострокову відданість міністерства оборони США створенню передових засобів, які зміцнять здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому.

За словами Остіна, навіть найсучаснішим системам ППО буде важко виявити бомбардувальник.

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Ця була перша публічна презентація нового бомбардувальника ВПС США за останні 34 роки.

Перший політ бомбардувальника запланований на 2023 рік. Випробування літака відбудеться на авіабазі Едвардс у Каліфорнії.

Контракт на розробку B-21 Raider компанія Northrop Grumman отримала у 2015 році.

Теми: СШАзброя
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