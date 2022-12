У США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник

Американська компанія Northrop Grumman представила стратегічний бомбардувальник B-21 Raider, який вважається найсучаснішим літаком Військово-морських сил США.

Джерела: міністерство оборони США у Twitter, сайт компанії Northrop Grumman, сайт "Мілітарний"

Деталі: Літак представили на підприємстві компанії у місті Палмдейл штату Каліфорнія.

У презентації взяв участь глава Пентагону Ллойд Остін. Він заявив, що розробка B-21 доводить довгострокову відданість міністерства оборони США створенню передових засобів, які зміцнять здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому.

.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar