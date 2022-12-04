Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія

Неділя, 4 грудня 2022, 15:05
Фото з Facebook МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України отримало три автомобілі швидкої допомоги, кошти на які були зібрані під час благодійного вечора в Лондоні, який організувало посольство Естонії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", МОЗ оголосило на сторінці у Facebook.

"З закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 тисяч фунтів стерлінгів, і, як наслідок, до нас прибули цілі три такі автомобілі", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що отримані автомобілі швидкої допомоги пристосовані до роботи у важких умовах.

Там подякували "братній Естонії, посольству Естонії у Великій Британії та всім друзям України за те, що не втомлюються допомагати".

Раніше повідомлялося, що для поліпшення медичних можливостей української армії уряди Естонії, Нідерландів та Норвегії погодилися подарувати Україні польовий госпіталь – уже третій за ліком.

У листопаді також стало відомо, що Естонія відправить в Україну 27 міських автобусів і 13 електрогенераторів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЕстоніяУкраїнагуманітаркавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа території Молдови після обстрілу РФ впала ракета

фото, оновлено від 14:13У багатьох областях України лунають вибухи та працює ППО

Бізнесмена Кауфмана затримало НАБУ – джерела

відео, фотоПротестувальники у столиці Монголії увірвалися в будівлю уряду – ЗМІ

По всій Україні повітряна тривога: ворог випустив ракети

фотоВ Херсоні затримали екскерівника банку РФ: допомагав Сальдо впроваджувати рубль

Усі новини...
Естонія
У Латвії потрапив в ДТП естонський автобус: водій загинув, десятки пасажирів травмовані
На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники
Глава МЗС Естонії підготував "подарунок" Пригожину: чекатиме на нього в Гаазі
Останні новини
16:36
У Львові хірурги врятували від ампутації жінку, яку дістали з вирви у 5 метрів після прильоту
16:27
відеоПутін проїхався Кримським мостом, який ремонтують після вибуху
16:08
Путін заборонив росіянам протестувати у вишах, вокзалах, церквах і не тільки
15:52
фотоНа території Молдови після обстрілу РФ впала ракета
15:44
На Одещині є влучання в два інфраструктурні об’єкти
15:41
Одеса залишилась без водопостачання через знеструмлення
15:40
У Молдові перебої з електропостачанням на тлі ударів РФ по Україні
15:39
Парамедикиня "Тайра" отримала премію Вінсенза і присвятила її вбитому Вакуленку
15:35
На Миколаївщині відключили електрику для всіх 10 черг графіку – обленерго
15:30
У метро Києва може не бути висадки пасажирів через обстріли – мер
Усі новини...