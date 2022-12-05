В Італії правозахисники виявили найбільше неофіційних "поліцейських відділків" Китаю

В Італії розташована найбільша кількість неофіційних китайських "поліцейських дільниць" із понад 100 по всьому світу.

Про це стверджується в доповіді іспанської групи із захисту прав цивільних, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Cтверджується, що китайські органи громадської безпеки використовували північне італійське місто Мілан як європейський полігон для випробування поліцейської стратегії зі спостереження за китайським населенням за кордоном та примусу дисидентів до повернення на батьківщину.

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Мадридська організація Safeguard Defenders повідомила у вересні, що 54 таких станції імовірно існують у всьому світі. Ця інформація викликала поліцейські розслідування щонайменше у 12 країнах, включаючи Канаду, Німеччину та Нідерланди.

У доповіді, опублікованій у понеділок, правозахисна група заявила, що виявила ще 48 таких відділків, 11 з яких розташовані в Італії. Інші нововиявлені ділянки перебувають у Хорватії, Сербії та Румунії, йдеться у доповіді.

Італійські відділення знаходяться в Римі, Мілані, Больцано, Венеції, Флоренції, Прато, місті неподалік від Флоренції, де проживає найбільша китайська громада в Італії, і на Сицилії.

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Китай заявив, що ці офіси є лише "відділками обслуговування", створеними для допомоги китайським громадянам у бюрократичних процедурах, таких як продовження паспорта або водійських прав.

Правозахисна група стверджує, що неофіційні поліцейські дільниці використовуються Китаєм для "переслідування, погроз, залякування та примусу до повернення до Китаю для переслідування".