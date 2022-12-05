Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії правозахисники виявили найбільше неофіційних "поліцейських відділків" Китаю

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 09:03
скриншот

В Італії розташована найбільша кількість неофіційних китайських "поліцейських дільниць" із понад 100 по всьому світу.

Про це стверджується в доповіді іспанської групи із захисту прав цивільних, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Cтверджується, що китайські органи громадської безпеки використовували північне італійське місто Мілан як європейський полігон для випробування поліцейської стратегії зі спостереження за китайським населенням за кордоном та примусу дисидентів до повернення на батьківщину.

Мадридська організація Safeguard Defenders повідомила у вересні, що 54 таких станції імовірно існують у всьому світі. Ця інформація викликала поліцейські розслідування щонайменше у 12 країнах, включаючи Канаду, Німеччину та Нідерланди.

У доповіді, опублікованій у понеділок, правозахисна група заявила, що виявила ще 48 таких відділків, 11 з яких розташовані в Італії. Інші нововиявлені ділянки перебувають у Хорватії, Сербії та Румунії, йдеться у доповіді.

Італійські відділення знаходяться в Римі, Мілані, Больцано, Венеції, Флоренції, Прато, місті неподалік від Флоренції, де проживає найбільша китайська громада в Італії, і на Сицилії.

Китай заявив, що ці офіси є лише "відділками обслуговування", створеними для допомоги китайським громадянам у бюрократичних процедурах, таких як продовження паспорта або водійських прав.

ВІДЕО ДНЯ

Правозахисна група стверджує, що неофіційні поліцейські дільниці використовуються Китаєм для "переслідування, погроз, залякування та примусу до повернення до Китаю для переслідування".

Теми: Італія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Латвія анулювала ліцензію каналу "Дождь"

відеоУ російському Курську – пожежа на аеродромі, влада каже: це атака безпілотника

Карти боїв від ISW: окупанти хочуть оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна

У Запоріжжі прогриміли вибухи

відеоДень ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір

В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА

Усі новини...
Італія
Італія запровадить тимчасову адміністрацію на заводі Лукойла на Сицилії
Уряд Італії підтримав постачання Україні зброї до кінця 2023 року
Італія намагається зберегти нафтопереробний завод "Лукойл", можлива пряма підтримка
Останні новини
10:53
Забруднена, засмічена, пошкоджена – екоінспекція розповіла про стан землі після вторгнення росіян
10:44
В уряді оновили перелік окупованих територій для виплат переселенцям
10:44
В ОП розповіли, коли відбудеться пресконференція Зеленського
10:19
В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом
10:18
Ціни на нафту зростають після набуття чинності санкцій проти РФ
10:17
Росіяни вдарили по Харківщині: загинув пенсіонер
10:16
Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для Азії на тлі слабкого попиту
10:16
У Києві викрили в колабораціонізмі батька одіозного ексадвоката
10:15
У США розслідують роботу Neuralink Маска через досліди на тваринах – ЗМІ
10:14
Вулканічна комета вивергла магму з льоду і каміння: хвіст з уламків простягається на 56 тисяч км
Усі новини...