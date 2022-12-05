На Одещині є влучання в цивільні будинки, поранено двох людей - ОВА
Понеділок, 5 грудня 2022, 19:06
В результаті масованого ракетного удару 5 грудня пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області, постраждали двоє людей.
Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко
Пряма мова: "Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей".
Деталі: За даними очільника області, наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району.
Водночас усі служби перебувають на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.
"Жодними ракетними ударами ворогу не вдастся нас зламати або залякати. Слава Україні!", - запевнив Марченко.