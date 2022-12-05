На Одещині є влучання в цивільні будинки, поранено двох людей - ОВА

В результаті масованого ракетного удару 5 грудня пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області, постраждали двоє людей.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко

Пряма мова: "Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей".

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Деталі: За даними очільника області, наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району.

Водночас усі служби перебувають на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.

"Жодними ракетними ударами ворогу не вдастся нас зламати або залякати. Слава Україні!", - запевнив Марченко.