Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области есть попадания в гражданские дома, ранены два человека - ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 19:06
блекаут в Одессе. фото Думская

В результате массированного ракетного удара 5 декабря повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области, пострадали два человека.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко

Прямая речь: "Также есть попадания в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека".

Детали: По данным главы области, сейчас электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве общин Одесского района.

В то же время все службы находятся на местах и уже приступили к восстановлению электроснабжения.

"Никакими ракетными ударами врагу не удастся нас сломать или запугать. Слава Украине!", - заверил Марченко.

Темы: Одесская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В МИД РФ говорят, что якобы готовы говорить о гарантиях безопасности для России

фото, видеоЗеленский после Донбасса поехал к бойцам на Харьковщину

Разведчики в сфере киберзащиты помогут защитить критическую инфраструктуру Украины

Дефицит в энергосистеме после последней атаки составляет 19% – Шмыгаль

фотоНа спутниковых снимках российской авиабазы в Энгельсе виден поврежденный самолет

видеоОмбудсман показал россиян, которых Украина отдала во время обмена 6 декабря

Все новости...
Одесская область
В Одесской области уничтожили мину, которую штормом вынесло на берег
В Украину не впустили сторонника "русского мира", который "поддерживает Путина"
Одесская область демонтирует памятник Суворову, Хмельницкая – Островскому
Последние новости
20:41
Оккупанты попали по промышленному предприятию в Кривом Роге, ранили работника
20:27
Последний российский обстрел отбросил состояние в энергосистеме на неделю назад – Yasno
20:19
В Одессе возобновили водоснабжение, с теплом почти 90% потребителей
20:05
ДТЭК предупреждает о фейковых каналах с названием компании: призваны сеять панику
19:57
Петиция о демобилизации тех, кто служит год: Резников объяснил, как это вредит обороноспособности
19:39
На Киевщине 18-летняя девушка отравилась угарным газом из генератора
19:36
Норвегия передает почти 15 млн евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных
19:31
видеоВ Чарльза ІІІ снова бросили яйцо, вероятного нападающего задержали
19:18
фотоБЭБ и СБУ проводят обыски в банках, причастных к незаконному игорному бизнесу
19:06
Медведев: Если бы не ядерное оружие, Россию порвали бы на части
Все новости...