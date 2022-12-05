В Одесской области есть попадания в гражданские дома, ранены два человека - ОВА
Понедельник, 5 декабря 2022, 18:06
В результате массированного ракетного удара 5 декабря повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области, пострадали два человека.
Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко
Прямая речь: "Также есть попадания в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека".
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Детали: По данным главы области, сейчас электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве общин Одесского района.
В то же время все службы находятся на местах и уже приступили к восстановлению электроснабжения.
"Никакими ракетными ударами врагу не удастся нас сломать или запугать. Слава Украине!", - заверил Марченко.
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