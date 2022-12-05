Росіяни наробили шкоди на території чоловічого монастиря на Сумщині

Глинська пустинь постраждала 5 грудня від російських обстрілів Сумської області із РЗСВ, на території чоловічого монастиря постраждали корови.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню.

"Прильоти" були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли".