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Росіяни наробили шкоди на території чоловічого монастиря на Сумщині

Олена РощінаПонеділок, 5 грудня 2022, 19:10
Росіяни наробили шкоди на території чоловічого монастиря на Сумщині
Глинська пустинь постраждала від обстрілів, фото Дмитра Живицького

Глинська пустинь постраждала 5 грудня від російських обстрілів Сумської області із РЗСВ, на території чоловічого монастиря постраждали корови. 

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. 

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"Прильоти" були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли".

Теми: Сумська областьвійна
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