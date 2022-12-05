Росіяни наробили шкоди на території чоловічого монастиря на Сумщині

Глинська пустинь постраждала 5 грудня від російських обстрілів Сумської області із РЗСВ, на території чоловічого монастиря постраждали корови.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню.

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"Прильоти" були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли".