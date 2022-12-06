ЗСУ за добу знищили 510 окупантів та 5 танків – Генштаб
Вівторок, 6 грудня 2022, 09:07
За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів, таким чином загальна кількість вбитих загарбників досягла 92 200 людей.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 929 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 915 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
- крилатих ракет ‒ 592 (+61),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
ВІДЕО ДНЯ